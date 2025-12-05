Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избежать любых поездок в страну, следует из опубликованного предупреждения ведомства.
В сообщении подчеркивается, что американцам не рекомендуется посещать Венесуэлу ни по каким причинам и находиться в ней. Госдеп увязал предупреждение с угрозой задержания местными властями, а также рисками преступности, гражданских беспорядков и неудовлетворительного состояния системы здравоохранения.
"Правительство США не сможет оказать помощь в случае необходимости экстренной медицинской помощи или эвакуации. Гражданам США, находящимся в Венесуэле, следует рассмотреть возможность приобретения медицинской страховки на случай эвакуации", - отмечается в сообщении.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.