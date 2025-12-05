Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу

"Правительство США не сможет оказать помощь в случае необходимости экстренной медицинской помощи или эвакуации. Гражданам США, находящимся в Венесуэле, следует рассмотреть возможность приобретения медицинской страховки на случай эвакуации", - отмечается в сообщении.