Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу - РИА Новости, 05.12.2025
02:12 05.12.2025
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу
Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избежать любых поездок в страну, следует из опубликованного предупреждения... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:12:00+03:00
2025-12-05T02:12:00+03:00
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Венесуэлу

Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу и избежать поездок в страну

© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избежать любых поездок в страну, следует из опубликованного предупреждения ведомства.
"Всем гражданам США и лицам со статусом постоянных жителей, находящимся в Венесуэле, настоятельно рекомендуется немедленно покинуть страну", - говорится в переизданном уведомлении госдепа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп оценил действия США против властей Венесуэлы
Вчера, 00:40
В сообщении подчеркивается, что американцам не рекомендуется посещать Венесуэлу ни по каким причинам и находиться в ней. Госдеп увязал предупреждение с угрозой задержания местными властями, а также рисками преступности, гражданских беспорядков и неудовлетворительного состояния системы здравоохранения.
"Правительство США не сможет оказать помощь в случае необходимости экстренной медицинской помощи или эвакуации. Гражданам США, находящимся в Венесуэле, следует рассмотреть возможность приобретения медицинской страховки на случай эвакуации", - отмечается в сообщении.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США
17 ноября, 06:04
 
В мире
США
Венесуэла
Карибское море
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Государственный департамент США
Ford Motor
NBC
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
