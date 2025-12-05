https://ria.ru/20251205/vasilenko-2060078053.html
Блогер Василенко зарегистрировал товарный знак "человек-улыбка"
Блогер Василенко зарегистрировал товарный знак "человек-улыбка"
Блогер Николай Василенко зарегистрировал в России товарный знак "человек-улыбка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 05.12.2025
