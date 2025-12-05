Рейтинг@Mail.ru
Блогер Василенко зарегистрировал товарный знак "человек-улыбка" - РИА Новости, 05.12.2025
14:18 05.12.2025
Блогер Василенко зарегистрировал товарный знак "человек-улыбка"
Блогер Николай Василенко зарегистрировал в России товарный знак "человек-улыбка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:18:00+03:00
2025-12-05T14:18:00+03:00
https://ria.ru/20251127/bloger-2058077058.html
общество, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), сбербанк россии
Общество, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Сбербанк России
© @nikolay_anatolievich_vasilenkoБлогер Николай Василенко
Блогер Николай Василенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© @nikolay_anatolievich_vasilenko
Блогер Николай Василенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Блогер Николай Василенко зарегистрировал в России товарный знак "человек-улыбка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно данным ведомства, заявка на регистрацию была подана в сентябре 2025 года, в декабре было принято решение о регистрации. Василенко будет владеть товарным знаком "человек-улыбка" до 2035 года. Блогер сможет производить и продавать в России технику, одежду, безалкогольные напитки, а также предоставлять различные услуги, в том числе театральные представления и презентация живых выступлений.
Николай Василенко - русскоязычный блогер, который транслирует позитив. Благодаря своей улыбке он также стал лицом "Сбербанка" для продвижения сервиса "Оплата улыбкой".
Блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Блогер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае
27 ноября, 16:10
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Сбербанк России
 
 
