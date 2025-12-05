Рейтинг@Mail.ru
13:20 05.12.2025 (обновлено: 13:21 05.12.2025)
В США признали, что время, когда они поддерживали мировой порядок, прошло
Время, когда США подобно Атланту поддерживали мировой порядок, прошло, говорится в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов. РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Время, когда США подобно Атланту поддерживали мировой порядок, прошло, говорится в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.
"Дни, когда США поддерживали весь мировой порядок подобно Атланту, прошли. Среди наших многих союзников и партнеров есть десятки богатых, развитых стран, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и гораздо больше содействовать нашей коллективной обороне", - сказано в документе.
Путин сформулировал шесть принципов нового миропорядка
4 октября, 08:00
 
