Рейтинг@Mail.ru
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/usa-2060052699.html
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю - РИА Новости, 05.12.2025
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю
США намерены сподвигнуть союзников изменить торговую политику, чтобы противодействовать экономическим действиям КНР, говорится в стратегии национальной... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:13:00+03:00
2025-12-05T13:13:00+03:00
в мире
китай
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html
китай
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, европа
В мире, Китай, США, Европа
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю

США хотят, чтобы союзники изменили торговую политику ради противостояния КНР

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США намерены сподвигнуть союзников изменить торговую политику, чтобы противодействовать экономическим действиям КНР, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Мы должны поощрять Европу, Японию, (Южную - ред.) Корею, Австралию, Канаду, Мексику и другие ведущие страны к принятию торговой политики, которая поможет сместить баланс в экономике Китая на потребление домохозяйств, поскольку Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток не могут в одиночку поглотить огромные избыточные мощности Китая. Страны-экспортёры Европы и Азии также могут рассматривать страны со средним уровнем дохода как ограниченный, но растущий рынок для своего экспорта", - говорится в документе стратегии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Смертоносные магниты Китая крушат армию США
19 апреля, 08:00
 
В миреКитайСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала