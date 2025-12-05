https://ria.ru/20251205/usa-2060052699.html
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю - РИА Новости, 05.12.2025
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю
США намерены сподвигнуть союзников изменить торговую политику, чтобы противодействовать экономическим действиям КНР, говорится в стратегии национальной... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:13:00+03:00
2025-12-05T13:13:00+03:00
2025-12-05T13:13:00+03:00
в мире
китай
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html
китай
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, европа
В мире, Китай, США, Европа
США хотят изменений в торговой политике союзников для противодействия Китаю
США хотят, чтобы союзники изменили торговую политику ради противостояния КНР