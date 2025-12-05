Рейтинг@Mail.ru
США не дадут конкурентам извне укрепить позиции в Западном полушарии - РИА Новости, 05.12.2025
13:09 05.12.2025
США не дадут конкурентам извне укрепить позиции в Западном полушарии
США не дадут конкурентам извне укрепить позиции в Западном полушарии
США будут противостоять попыткам конкурентов из Восточного полушария укрепить позиции в Западном, гласит стратегия национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
в мире, сша
В мире, США
США не дадут конкурентам извне укрепить позиции в Западном полушарии

США противостоят попыткам конкурентов укрепить их позиции в Западном полушарии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США будут противостоять попыткам конкурентов из Восточного полушария укрепить позиции в Западном, гласит стратегия национальной безопасности США.
"США восстановят и обеспечат соблюдение доктрины Монро по восстановлению американского превосходства в Западном полушарии... Мы не дадим конкурентам из стран вне Западного полушария возможности размещать свои силы или другие угрожающие (США - ред.) мощности, а также владеть стратегически важными активами в нашем полушарии или контролировать их", - говорится в документе стратегии.
