Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе в селе Княжичи Броварского района Киевской области, сообщает в пятницу украинский Союз православных журналистов (СПЖ)
"Прихожанам и братии Преображенского монастыря УПЦ в с. Княжичи удалось защитить свою святыню от посягательств силовиков и рейдеров", - сообщается на сайте СПЖ со ссылкой на видео в Telegram-канале адвоката Украинской православной церкви Никиты Чекмана.
Как заявил сам Чекман, уже поданы соответствующие жалобы на действия исполнительной службы.
"Все действия государственного исполнителя, которые сегодня произошли, были противоправными и незаконными (…) Сейчас представителями религиозной организации уже поданы соответствующие жалобы на действия исполнительной службы. Мы также обратились к правоохранительным органам с сообщением о действиях государственного исполнителя в связи с уголовными правонарушениями...", - сообщает Чекман, общаясь с верующими у монастыря, соответствующее видео размещено в его Telegram-канале в пятницу.
Чекман накануне сообщил в своем Telegram- канале, что 5 декабря государственной исполнительной службой Украины готовится противозаконный захват Спасо-Преображенского монастыря в Княжичах. По его словам, выселение религиозной общины было назначено в пятницу в 08.00 утра "вопреки действующему законодательству, без соблюдения установленных законом сроков и с привлечением сотрудников полиции".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.