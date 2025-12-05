Рейтинг@Mail.ru
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 05.12.2025 (обновлено: 18:25 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/upts-2060165106.html
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом - РИА Новости, 05.12.2025
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе в селе Княжичи Броварского... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:19:00+03:00
2025-12-05T18:25:00+03:00
украина
киевская область
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
telegram
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060184745_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_1738edaa1065d21b0de107ff758be382.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059913810.html
https://ria.ru/20251121/kiev-2056476425.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056000005.html
украина
киевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060184745_34:0:986:714_1920x0_80_0_0_7612522913dd69d12d6d74db119e4354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, telegram, московский патриархат
Украина, Киевская область, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Telegram, Московский Патриархат
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом

Верующие УПЦ отстояли от захвата Спасо-Преображенского монастыря под Киевом

© Адвокат Микита Чекман/TelegramВерующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Адвокат Микита Чекман/Telegram
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе в селе Княжичи Броварского района Киевской области, сообщает в пятницу украинский Союз православных журналистов (СПЖ)
"Прихожанам и братии Преображенского монастыря УПЦ в с. Княжичи удалось защитить свою святыню от посягательств силовиков и рейдеров", - сообщается на сайте СПЖ со ссылкой на видео в Telegram-канале адвоката Украинской православной церкви Никиты Чекмана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин указал на преследование УПЦ на Украине
Вчера, 22:08
Как заявил сам Чекман, уже поданы соответствующие жалобы на действия исполнительной службы.
"Все действия государственного исполнителя, которые сегодня произошли, были противоправными и незаконными (…) Сейчас представителями религиозной организации уже поданы соответствующие жалобы на действия исполнительной службы. Мы также обратились к правоохранительным органам с сообщением о действиях государственного исполнителя в связи с уголовными правонарушениями...", - сообщает Чекман, общаясь с верующими у монастыря, соответствующее видео размещено в его Telegram-канале в пятницу.
Чекман накануне сообщил в своем Telegram- канале, что 5 декабря государственной исполнительной службой Украины готовится противозаконный захват Спасо-Преображенского монастыря в Княжичах. По его словам, выселение религиозной общины было назначено в пятницу в 08.00 утра "вопреки действующему законодательству, без соблюдения установленных законом сроков и с привлечением сотрудников полиции".
Украинские полицейские на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси
21 ноября, 03:03
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Священник Константин Воловой - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Священника УПЦ, похищенного сотрудниками ТЦК, отпустили спустя сутки
19 ноября, 13:45
 
УкраинаКиевская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьTelegramМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала