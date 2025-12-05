СМИ: НАБУ готовит серию записей по делу Миндича, которая касается Ермака

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро расследований Украины (НАБУ) готовит новую серию аудиозаписей по скандальному делу в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которому готовится обвинение, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.