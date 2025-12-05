Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАБУ готовит серию записей по делу Миндича, которая касается Ермака
21:25 05.12.2025
СМИ: НАБУ готовит серию записей по делу Миндича, которая касается Ермака
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
украина
СМИ: НАБУ готовит серию записей по делу Миндича, которая касается Ермака

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро расследований Украины (НАБУ) готовит новую серию аудиозаписей по скандальному делу в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которому готовится обвинение, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Это же издание ранее сообщало, что Ермак посещал в пятницу Службу внешней разведки Украины, могут готовиться документы для возможного пересечения им границы.
На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ
Вчера, 20:51
"НАБУ готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", которая касается роли Андрея Ермака, а также подозрение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей, пишут СМИ
Вчера, 03:15
 
