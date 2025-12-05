Рейтинг@Mail.ru
Правительство Украины утвердило проект о новых контрактах для ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
20:00 05.12.2025
Правительство Украины утвердило проект о новых контрактах для ВСУ
Правительство Украины утвердило проект о новых контрактах для ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Правительство Украины утвердило проект о новых контрактах для ВСУ
Правительство Украины утвердило и направило на рассмотрение в Верховную раду проект закона, который внедряет новые контракты для ВСУ, сообщает глава украинского РИА Новости, 05.12.2025
2025
1920
1920
true
Правительство Украины утвердило проект о новых контрактах для ВСУ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Правительство Украины утвердило и направило на рассмотрение в Верховную раду проект закона, который внедряет новые контракты для ВСУ, сообщает глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
Ранее в пятницу министр заявлял, что проектом бюджета на 2026 год увеличение денежного обеспечения для ВСУ не предусматривается, поэтому, по его словам, рассматривается новая контрактная система.
"Сегодня правительство утвердило и направило в Верховную раду проект закона, который внедряет новые контракты для военнослужащих, в частности, гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны. Срок контрактов - от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2-5 лет. Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях. Новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военные. Те, кто уже служит по контракту, сможет перезаключить их на новых условиях.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
