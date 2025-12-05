Правительство Украины утвердило проект о новых контрактах для ВСУ

По его словам, контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны. Срок контрактов - от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2-5 лет. Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях. Новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военные. Те, кто уже служит по контракту, сможет перезаключить их на новых условиях.