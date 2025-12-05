https://ria.ru/20251205/ukraina-2060191372.html
В Раде предложили лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил лишить Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины права вводить... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
дело миндича
россия
украина
