В Раде предложили лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции
18:45 05.12.2025
В Раде предложили лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил лишить Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины права вводить санкции
в мире
россия
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
дело миндича
россия
украина
В Раде предложили лишить Зеленского и СНБО права вводить санкции

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил лишить Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины права вводить санкции.
"Рада должна забрать у президента и СНБО право вводить санкции, потому что это полный бардак… Нужно разработать процедуру снятия санкций. Нужно проверить всех лиц под санкциями. Устроили базар с этими санкциями", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
