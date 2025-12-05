СБУ предъявила обвинение депутату Рады Скороход

СБУ имени депутата не называет, однако на опубликованных службой видео фигурирует именно Скороход.

Уточняется, что участникам группировки, в том числе и депутату, предъявлено обвинение по статье: "Подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц".