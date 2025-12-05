Рейтинг@Mail.ru
СБУ предъявила обвинение депутату Рады Скороход - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ukraina-2060179085.html
СБУ предъявила обвинение депутату Рады Скороход
СБУ предъявила обвинение депутату Рады Скороход - РИА Новости, 05.12.2025
СБУ предъявила обвинение депутату Рады Скороход
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что предъявила обвинение в получении взятки депутату Верховной рады Анне Скороход, у которой ранее прошли... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:07:00+03:00
2025-12-05T18:07:00+03:00
в мире
киев
украина
анна скороход
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
совет национальной безопасности и обороны украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059982405_0:51:663:424_1920x0_80_0_0_3f69fcd2a7d6075c539305a62c2a040c.jpg
https://ria.ru/20251205/zelenskiy-2060098740.html
https://ria.ru/20251205/sikorskiy-2060071053.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059982405_34:0:630:447_1920x0_80_0_0_a8c5fa528db88c51d3df9a8f78e13452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, анна скороход, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, дело миндича
В мире, Киев, Украина, Анна Скороход, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Дело Миндича
СБУ предъявила обвинение депутату Рады Скороход

СБУ предъявила обвинение в получении взятки депутату Рады Скороход

© Фото : соцсети Анны СкороходАнна Скороход
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : соцсети Анны Скороход
Анна Скороход. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что предъявила обвинение в получении взятки депутату Верховной рады Анне Скороход, у которой ранее прошли обыски.
Утром в пятницу украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро страны и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Войдут в Киев". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
15:11
"Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла депутат Украины. По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента. Депутат привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
СБУ имени депутата не называет, однако на опубликованных службой видео фигурирует именно Скороход.
По данным следствия, во время переговоров о сумме и сроках передачи взятки фигуранты договорились разделить выплаты на два транша. Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тысяч долларов в центре Киева. После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО. "Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое согласилось бы совершить незаконные действия. Во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности", - добавили в спецслужбе.
Уточняется, что участникам группировки, в том числе и депутату, предъявлено обвинение по статье: "Подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
На данный момент решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
14:03
 
В миреКиевУкраинаАнна СкороходСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала