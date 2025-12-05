СБУ предъявила обвинение депутату Рады Скороход

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что предъявила обвинение в получении взятки депутату Верховной рады Анне Скороход, у которой ранее прошли обыски.
Утром в пятницу украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро страны и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков.
"Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла депутат Украины. По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента. Депутат привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
СБУ имени депутата не называет, однако на опубликованных службой видео фигурирует именно Скороход.
По данным следствия, во время переговоров о сумме и сроках передачи взятки фигуранты договорились разделить выплаты на два транша. Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тысяч долларов в центре Киева. После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО. "Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое согласилось бы совершить незаконные действия. Во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности", - добавили в спецслужбе.
Уточняется, что участникам группировки, в том числе и депутату, предъявлено обвинение по статье: "Подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
На данный момент решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.