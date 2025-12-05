Рейтинг@Mail.ru
14:58 05.12.2025
Депутаты партии Порошенко* призвали Зеленского наложить вето на бюджет
в мире, украина, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, петр порошенко, европейская солидарность
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Европейская солидарность
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Партия бывшего украинского президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" призвала Владимира Зеленского наложить вето на проект госбюджета Украины на 2026 год с дефицитом 45 миллиардов долларов, заявила депутат от политсилы Ирина Геращенко.
В среду украинский парламент принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
"Европейская солидарность" призывает Зеленского наложить вето на бюджет-2026", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Геращенко.
По словам депутата, "Европейская справедливость" многократно предлагала внести изменения в бюджет, снизив расходы на тыловые структуры и увечив финансирование ВСУ за их счет, но так и не добилась успеха. По мнению депутатов фракции, у Зеленского еще есть время до конца года, чтобы наложить вето на документ.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
