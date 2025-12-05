Депутаты партии Порошенко* призвали Зеленского наложить вето на бюджет

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Партия бывшего украинского президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" призвала Владимира Зеленского наложить вето на проект госбюджета Украины на 2026 год с дефицитом 45 миллиардов долларов, заявила депутат от политсилы Ирина Геращенко.