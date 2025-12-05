Фамилия Скороход фигурировала на "пленках Миндича", заявили на Украине

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК) утверждают, что фамилия депутата Верховной рады Анны Скороход, дома у которой в пятницу начались обыски, фигурировала на записях из квартиры бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале.

Утром в пятницу украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро страны и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой.

"Фамилия народного депутата Скороход также фигурировала на "пленках Миндича", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПК.

Как утверждают в организации, во время избрания меры пресечения для одного из фигурантов расследования были зачитаны стенограммы записей, на которых упоминалась фамилия Скороход и еще одного депутата Рады - Сергея Нагорняка. Контекста, в котором упоминались депутаты, не приводится. По данным ЦПК, говоривший заявлял лишь о необходимости подачи депутатского запроса Скороход или Нагорняком.

Анна Скороход возглавляет временную следственную комиссию Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в минобороны Украины и ВСУ. Депутат регулярно сообщала о масштабном дезертирстве и потерях в украинских войсках, критиковала насильственную мобилизацию и нарушение прав украинских граждан сотрудниками военкоматов. Кроме того, Скороход критиковала Зеленского за его отказ от мирного урегулирования конфликта, заявляя, что его задача "спасти нацию" и сделать все для заключения мира, а не искать деньги для продолжения боевых действий. Депутат также обвиняла Зеленского в установлении тоталитарного режима в стране.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.