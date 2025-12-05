Медведчук обвинил Раду в неонацизме и "пещерной русофобии"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховная рада встала на путь неонацизма и "пещерной русофобии", исключив русский язык из перечня подлежащих защите, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В среду украинский парламент принял законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. При этом, в список подлежащих защите включены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
"Верховная Рада Украины, исключив русский язык из перечня языков, находящихся под защитой "Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", встала на путь неонацизма и оголтелой пещерной русофобии, что является одной из важных стратегических причин украинского конфликта", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в Telegram-канале движения "Другая Украина".
Как подчеркнул Медведчук, Киев пошел на подобный шаг, несмотря на идущие переговоры об урегулировании конфликта, демонстративно пойдя на ущемление в правах русскоязычное население страны.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.