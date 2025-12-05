СМИ: Рубио скептически относится к Уиткоффу из-за Украины

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Британская газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что американский госсекретарь Марко Рубио скептически относится к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, в том числе из-за вопроса Украины.
По данным издания, Рубио является одним из наиболее проукраинских членов администрации американского президента Дональда Трампа.
"Рубио скептически относится к... Уиткоффу", - говорится в сообщении газеты.
По словам источника в госдепе, госсекретарь не уважает подход Уиткоффа к переговорам.
Как отметил один из неназванных американских дипломатов, участие Рубио во встречах с европейскими коллегами по Украине может продемонстрировать противоречия между ним, спецпосланником Трампа и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.