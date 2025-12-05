Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Рубио скептически относится к Уиткоффу из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/uitkoff-2059964914.html
СМИ: Рубио скептически относится к Уиткоффу из-за Украины
СМИ: Рубио скептически относится к Уиткоффу из-за Украины - РИА Новости, 05.12.2025
СМИ: Рубио скептически относится к Уиткоффу из-за Украины
Британская газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что американский госсекретарь Марко Рубио скептически относится к спецпосланнику президента США... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:36:00+03:00
2025-12-05T09:36:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
стив уиткофф
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057067020_167:57:2340:1279_1920x0_80_0_0_95e05e2f14ac0b35aba7a3896de636a9.jpg
https://ria.ru/20251203/peskov-2059524074.html
https://ria.ru/20251205/usa-2059954556.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057067020_68:0:2272:1653_1920x0_80_0_0_353d56fd08f9aae4a0261438d6d18cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, стив уиткофф, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
СМИ: Рубио скептически относится к Уиткоффу из-за Украины

Daily Mail: Рубио скептически относится к Уиткоффу из-за Украины

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal ArslanГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Британская газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что американский госсекретарь Марко Рубио скептически относится к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, в том числе из-за вопроса Украины.
По данным издания, Рубио является одним из наиболее проукраинских членов администрации американского президента Дональда Трампа.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
3 декабря, 15:03
"Рубио скептически относится к... Уиткоффу", - говорится в сообщении газеты.
По словам источника в госдепе, госсекретарь не уважает подход Уиткоффа к переговорам.
Как отметил один из неназванных американских дипломатов, участие Рубио во встречах с европейскими коллегами по Украине может продемонстрировать противоречия между ним, спецпосланником Трампа и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Москва ждет реакции Вашингтона на встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
08:41
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоСтив УиткоффДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала