13:45 05.12.2025
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений
Россия и Индия обсудили возможное создание совместных предприятий в сфере удобрений, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII ежегодного саммита "Россия РИА Новости, 05.12.2025
экономика, индия, россия, визит путина в индию — 2025, владимир путин, нарендра моди
Экономика, Индия, Россия, Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин, Нарендра Моди
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений

РФ и Индия обсудили шаги по поставке удобрений и создание СП в этой сфере

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия обсудили возможное создание совместных предприятий в сфере удобрений, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны приветствовали шаги по обеспечению долгосрочных поставок удобрений в Индию и обсудили возможное создание совместных предприятий в этой сфере", - говорится там.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, какие ресурсы нужны Индии из России
ЭкономикаИндияРоссияВизит Путина в Индию — 2025Владимир ПутинНарендра Моди
 
 
Заголовок открываемого материала