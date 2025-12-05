https://ria.ru/20251205/udobreniya-2060064384.html
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений
Россия и Индия обсудили возможное создание совместных предприятий в сфере удобрений, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII ежегодного саммита "Россия РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия обсудили создание совместных предприятий в сфере удобрений
