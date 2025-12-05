Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото

Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии рассказали об увеличении турпотока в 2025 году

НАЛЬЧИК, 5 дек - РИА Новости. Больше 1,6 миллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию за десять месяцев 2025 года, это на 8,7% больше, чем годом ранее, Больше 1,6 миллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию за десять месяцев 2025 года, это на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает правительство региона.

"По оперативным данным, Кабардино-Балкарию за январь-октябрь 2025 года посетили более 1,6 миллиона туристов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8,7%", - говорится на портале регионального правительства.

Одновременно выросло и число мест размещения, оно превысило 620 единиц, теперь регион единовременно может принять больше 22,5 тысячи гостей.