В Кабардино-Балкарии рассказали об увеличении турпотока в 2025 году
20:29 05.12.2025
В Кабардино-Балкарии рассказали об увеличении турпотока в 2025 году
В Кабардино-Балкарии рассказали об увеличении турпотока в 2025 году
Больше 1,6 миллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию за десять месяцев 2025 года, это на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.12.2025
2025
Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 дек - РИА Новости. Больше 1,6 миллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию за десять месяцев 2025 года, это на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает правительство региона.
"По оперативным данным, Кабардино-Балкарию за январь-октябрь 2025 года посетили более 1,6 миллиона туристов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8,7%", - говорится на портале регионального правительства.
Одновременно выросло и число мест размещения, оно превысило 620 единиц, теперь регион единовременно может принять больше 22,5 тысячи гостей.
В 2024 году турпоток в Кабардино-Балкарию составил более 1,7 миллиона человек, он вырос на 16,4%.
Туризм
 
 
