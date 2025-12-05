https://ria.ru/20251205/turizm-2060212190.html
В Кабардино-Балкарии рассказали об увеличении турпотока в 2025 году
Больше 1,6 миллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию за десять месяцев 2025 года, это на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:29:00+03:00
2025-12-05T20:29:00+03:00
2025-12-05T20:29:00+03:00
2025
В Кабардино-Балкарии рассказали об увеличении турпотока в 2025 году
НАЛЬЧИК, 5 дек - РИА Новости.
Больше 1,6 миллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию за десять месяцев 2025 года, это на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает
правительство региона.
"По оперативным данным, Кабардино-Балкарию за январь-октябрь 2025 года посетили более 1,6 миллиона туристов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8,7%", - говорится на портале регионального правительства.
Одновременно выросло и число мест размещения, оно превысило 620 единиц, теперь регион единовременно может принять больше 22,5 тысячи гостей.
В 2024 году турпоток в Кабардино-Балкарию составил более 1,7 миллиона человек, он вырос на 16,4%.