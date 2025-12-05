https://ria.ru/20251205/turizm-2060115858.html
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Индией для туристических групп приведет к росту турпотока между двумя странами в 1,5-2,5 раза, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Ранее в пятницу в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
"По нашему опыту с Китаем и Ираном, введение механизма безвизовых групповых поездок позволяет нарастить турпоток от 1,5 до 2,5 раз", - сообщил Кондратьев.
Он добавил, что рост турпотока с Индией по итогам девяти месяцев 2025 года уже составил 15%, при этом въезд индийских туристов в Россию вырос более чем на 30%.
"Что касается сроков подписания соглашения - пока мы все еще ждем ответа от наших индийских партнеров на проект переданного нами межправсоглашения", - указал он.