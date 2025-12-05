Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:07 05.12.2025 (обновлено: 17:13 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/turizm-2060115858.html
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией - РИА Новости, 05.12.2025
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией
Введение безвизового режима между Россией и Индией для туристических групп приведет к росту турпотока между двумя странами в 1,5-2,5 раза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:07:00+03:00
2025-12-05T17:13:00+03:00
туризм
россия
индия
москва
владимир путин
нарендра моди
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
никита кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059754369_0:186:3039:1895_1920x0_80_0_0_5de7540e2d4d0ec78e22139fa69922f1.jpg
https://ria.ru/20251205/bezviz-2060043671.html
https://ria.ru/20251201/bezviz-2058907700.html
россия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059754369_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49b82295e76d8ae1a0483ec8a278a40b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), никита кондратьев
Туризм, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Никита Кондратьев
Минэкономразвития рассказал об увеличении турпотока между Россией и Индией

Кондратьев: турпоток при безвизе между РФ и Индией вырастет в 1,5-2,5 раза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМонумент "Ворота Индии" в Нью-Дели
Монумент Ворота Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Монумент "Ворота Индии" в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Индией для туристических групп приведет к росту турпотока между двумя странами в 1,5-2,5 раза, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Ранее в пятницу в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди рассказал о мерах России и Индии по введению безвиза для туристов
12:53
"По нашему опыту с Китаем и Ираном, введение механизма безвизовых групповых поездок позволяет нарастить турпоток от 1,5 до 2,5 раз", - сообщил Кондратьев.
Он добавил, что рост турпотока с Индией по итогам девяти месяцев 2025 года уже составил 15%, при этом въезд индийских туристов в Россию вырос более чем на 30%.
"Что касается сроков подписания соглашения - пока мы все еще ждем ответа от наших индийских партнеров на проект переданного нами межправсоглашения", - указал он.
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В РСТ оценили перспективы безвиза между Россией и Саудовской Аравией
1 декабря, 12:56
 
ТуризмРоссияИндияМоскваВладимир ПутинНарендра МодиМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Никита Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала