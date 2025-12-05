Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Индией приведет к росту интереса россиян к этому направлению как минимум на 25-30%, заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.