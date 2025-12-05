Рейтинг@Mail.ru
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию
13:20 05.12.2025
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию
Введение безвизового режима между Россией и Индией приведет к росту интереса россиян к этому направлению как минимум на 25-30%, заявил эксперт Российского союза
в мире
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию

РСТ: интерес россиян к турпоездкам в Индию вырастет после введения безвиза

© РИА Новости / POOL/Константин Завражин | Перейти в медиабанкЦеремония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму (слева) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму (слева) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму (слева) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Индией приведет к росту интереса россиян к этому направлению как минимум на 25-30%, заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.
"На наш взгляд, введение безвизового режима для туристов может существенно изменить ситуацию с туристическим потоком в Индию. Благодаря упрощению процедуры въезда и сокращению времени, необходимого для оформления виз, страна становится более привлекательной для путешественников из различных уголков мира. ... Отталкиваясь от статистики, которую продемонстрировал Китай, мы ожидаем роста спроса на направлении, как минимум, на 25-30 процентов", - сказал Подколзин, которого цитирует пресс-служба РСТ.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Развитие отношений России и Индии стало приоритетом внешней политики стран
13:15
 
