https://ria.ru/20251205/turizm-2060055852.html
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию
Введение безвизового режима между Россией и Индией приведет к росту интереса россиян к этому направлению как минимум на 25-30%, заявил эксперт Российского союза РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:20:00+03:00
2025-12-05T13:20:00+03:00
2025-12-05T13:20:00+03:00
индия
россия
китай
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060013033_0:206:3091:1945_1920x0_80_0_0_05d47f66fa8a47e5ba01f3558e904f55.jpg
https://ria.ru/20251205/razvitie-2060053574.html
индия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060013033_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d1e6a0c795d85e1c580b9bde29fc0de2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, китай, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Индия, Россия, Китай, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в Индию
РСТ: интерес россиян к турпоездкам в Индию вырастет после введения безвиза