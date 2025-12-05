Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3265 боевиков ВСУ, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.