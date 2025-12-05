Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр" - РИА Новости, 05.12.2025
12:51 05.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3265 боевиков ВСУ, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:51:00+03:00
2025-12-05T12:51:00+03:00
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр"

МО РФ: группировка "Центр" уничтожила более 3265 боевиков ВСУ за неделю

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3265 боевиков ВСУ, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Потери противника на данном направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В течение недели подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
