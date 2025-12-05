https://ria.ru/20251205/tsentr-2060043243.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр" - РИА Новости, 05.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3265 боевиков ВСУ, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17... РИА Новости, 05.12.2025
МО РФ: группировка "Центр" уничтожила более 3265 боевиков ВСУ за неделю