Ставка за комплект билетов на "Щелкунчика" превысила цену в два раза

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 30 декабря в 12.00 мск, превысила начальную стоимость в два раза в первые 40 минут торгов, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались в 10.00 мск в пятницу, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра. К этому времени лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составило 420 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов зрители готовы отдать 405 тысяч рублей - это на 15-18 места ряда "А". Торги продолжаются.