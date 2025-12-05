https://ria.ru/20251205/tsena-2059991449.html
Ставка за комплект билетов на "Щелкунчика" превысила цену в два раза
2025-12-05T11:09:00+03:00
2025-12-05T11:09:00+03:00
2025-12-05T11:16:00+03:00
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 30 декабря в 12.00 мск, превысила начальную стоимость в два раза в первые 40 минут торгов, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 10.00 мск в пятницу, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра. К этому времени лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составило 420 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов зрители готовы отдать 405 тысяч рублей - это на 15-18 места ряда "А". Торги продолжаются.
Составы на 30 декабря пока не опубликованы.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.