МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник Международного уголовного суда Николас Эррера финансово помогал боевикам в Центрально-Африканской Республике, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные материалы ЦАР.

Данные о тайных переводах всплыли в деле бельгийско-португальского антрополога Жозефа Мартина Фигейры, сотрудника американской НПО. В ноябре суд ЦАР признал его виновным в шпионаже и сотрудничестве с боевиками вооруженной группировки "Союз за мир в Центральной Африке" (UPC). В материалах приводится переписка между Фигейрой и Эррерой в WhatsApp, где они обсуждают денежные переводы и необходимость скрыть причастность к этому МУС

В одном из сообщений от 20 августа 2023 года Эррера просит Фигейру передать средства боевикам так, чтобы не отслеживался след МУС.

"Если мы отправим деньги, хочешь ли ты передать их им? Чтобы это не шло от нас", — говорится в тексте.

В документах есть сведения и о конкретных перечислениях. В августе 2023-го Эррера обсуждал перевод 500 евро политическому координатору UPC Усману Махамату Усману "на связь" и выделение денег на оборудование, включая спутниковые карты Thuraya.

Через Эрреру МУС оказался вовлечен в организацию противозаконной деятельности. Во время расследования удалось также получить доказательства финансирования терроризма: деньги МУС через посредников направлялись боевикам находящегося под международными санкциями Али Дарассы. Целью операции была поимка другого полевого командира, Джозефа Кони, чтобы получить от Госдепа США вознаграждение в десять миллионов долларов. Таким образом, МУС способствовал эскалации конфликта и пренебрегал последствиями для гражданского населения. Фактически это привело к нарушению суверенитета Центрально-Африканской Республики и представляет собой покушение на ее территориальную целостность.

В одном из досье действия Эрреры описываются как "неофициальное, несанкционированное сотрудничество, противоречащее Римскому статуту", а также как "явное нарушение принципов нейтралитета, беспристрастности и законности", на которых основана работа суда. Кроме того, в документах говорится, что финансирование структуры, находящейся под международными санкциями, может рассматриваться как нарушение санкционных режимов ООН