Рейтинг@Mail.ru
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/trevoga-2060210498.html
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина - РИА Новости, 05.12.2025
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина
Единственная причина, по которой Европа может оказаться в прямом противостоянии с Россией, — это иллюзия контроля над эскалацией конфликта, заявил в эфире... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:14:00+03:00
2025-12-05T20:14:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
гленн дизен
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914443988_45:0:2767:1531_1920x0_80_0_0_5b76c0bad9dd26bed09b2f55958f73ba.jpg
https://ria.ru/20251205/mema-2059955184.html
https://ria.ru/20251204/zapad-2059880722.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914448365_0:0:2884:2163_1920x0_80_0_0_c0039e9e96314a652a5369b5ecab7588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, москва, гленн дизен, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Гленн Дизен, Владимир Путин, НАТО
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина

Дизен: иллюзия контроля над эскалацией грозит Европе конфликтом с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
 Президент РФ Владимир Путин выступает с темой Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Единственная причина, по которой Европа может оказаться в прямом противостоянии с Россией, — это иллюзия контроля над эскалацией конфликта, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он прокомментировал недавнее высказывание Владимира Путина. Во вторник президент заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за визита в Индию
08:47
Путин также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
"Я думаю, что основным посланием к европейским разведывательным агентствам должно стать то, что им стоит отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией. Они полагают, что в идеале мы отправим небольшое количество войск, выпустим пару ракет по России и будем контролировать ситуацию, чтобы она не стала неуправляемой", — заявил эксперт.
По мнению Дизена, в основе этого убеждения лежит мнение, что Россия проявит сдержанность, несмотря на пересечение Европой ее "красных линий". Однако, как считает эксперт, это ошибочно, и ответ Москвы будет незамедлительным и всеобъемлющим в случае эскалации.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин обвинил Запад в развязывании войны против России
Вчера, 19:16
 
В миреРоссияЕвропаМоскваГленн ДизенВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала