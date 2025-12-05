"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Единственная причина, по которой Европа может оказаться в прямом противостоянии с Россией, — это иллюзия контроля над эскалацией конфликта, Единственная причина, по которой Европа может оказаться в прямом противостоянии с Россией, — это иллюзия контроля над эскалацией конфликта, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал недавнее высказывание Владимира Путина . Во вторник президент заявил, что Россия не собирается воевать с Европой , но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.

Путин также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.

"Я думаю, что основным посланием к европейским разведывательным агентствам должно стать то, что им стоит отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией. Они полагают, что в идеале мы отправим небольшое количество войск, выпустим пару ракет по России и будем контролировать ситуацию, чтобы она не стала неуправляемой", — заявил эксперт.

По мнению Дизена, в основе этого убеждения лежит мнение, что Россия проявит сдержанность, несмотря на пересечение Европой ее "красных линий". Однако, как считает эксперт, это ошибочно, и ответ Москвы будет незамедлительным и всеобъемлющим в случае эскалации.