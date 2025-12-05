https://ria.ru/20251205/trevoga-2060210498.html
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина - РИА Новости, 05.12.2025
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина
Единственная причина, по которой Европа может оказаться в прямом противостоянии с Россией, — это иллюзия контроля над эскалацией конфликта, заявил в эфире... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:14:00+03:00
2025-12-05T20:14:00+03:00
2025-12-05T20:14:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
гленн дизен
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914443988_45:0:2767:1531_1920x0_80_0_0_5b76c0bad9dd26bed09b2f55958f73ba.jpg
https://ria.ru/20251205/mema-2059955184.html
https://ria.ru/20251204/zapad-2059880722.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914448365_0:0:2884:2163_1920x0_80_0_0_c0039e9e96314a652a5369b5ecab7588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, москва, гленн дизен, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Гленн Дизен, Владимир Путин, НАТО
"Выпустим пару ракет". На Западе забили тревогу после речи Путина
Дизен: иллюзия контроля над эскалацией грозит Европе конфликтом с Россией
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Единственная причина, по которой Европа может оказаться в прямом противостоянии с Россией, — это иллюзия контроля над эскалацией конфликта, заявил
в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он прокомментировал недавнее высказывание Владимира Путина
. Во вторник президент заявил, что Россия
не собирается воевать с Европой
, но если она начнет, то Москва
готова к этому прямо сейчас.
Путин также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
"Я думаю, что основным посланием к европейским разведывательным агентствам должно стать то, что им стоит отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией. Они полагают, что в идеале мы отправим небольшое количество войск, выпустим пару ракет по России и будем контролировать ситуацию, чтобы она не стала неуправляемой", — заявил эксперт.
По мнению Дизена, в основе этого убеждения лежит мнение, что Россия проявит сдержанность, несмотря на пересечение Европой ее "красных линий". Однако, как считает эксперт, это ошибочно, и ответ Москвы будет незамедлительным и всеобъемлющим в случае эскалации.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО
на Украине
категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании
и других странах Европы
, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.