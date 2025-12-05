https://ria.ru/20251205/trevoga-2059932502.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 05.12.2025
На территории Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность