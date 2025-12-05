Россия и Индия будут укреплять транспортные коридоры

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия будут углублять сотрудничество в создании транспортных коридоров.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились углублять сотрудничество в создании стабильных и эффективных транспортных коридоров, уделяя особое внимание расширению логистических связей для улучшения связанности и повышения пропускной способности инфраструктуры в целях поддержки развития Международного транспортного коридора "Север - Юг", коридора Ченнаи - Владивосток и Северного морского пути. Стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах", - говорится в документе.