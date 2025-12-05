Трамп станцевал на жеребьевке ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу станцевал под живое исполнение группой Village People их популярной песни Y.M.C.A., которая является одним из любимых произведений американского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
В конце церемонии жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года ФИФА на сцену центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне вышли участники музыкального коллектива в костюмах индейца, полицейского, ковбоя, строителя и солдата. Группа Village People начала петь песню Y.M.C.A., вызвав овации гостей.
Трамп с трибуны приветствовал музыкантов и начал танцевать под их музыку, которую включают фонограммой на официальных мероприятиях с участием главы государства.
Находившиеся рядом с Трампом премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, а также первая леди США Меланья остались сидеть на своих местах, не присоединившись к танцу главы Белого дома.