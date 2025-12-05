Рейтинг@Mail.ru
22:42 05.12.2025 (обновлено: 10:45 06.12.2025)
Трамп станцевал на жеребьевке ЧМ-2026
в мире
вашингтон (штат)
канада
мексика
дональд трамп
международная федерация футбола (фифа)
джон кеннеди (политик)
марк карни
Трамп станцевал на жеребьевке ЧМ-2026

Трамп станцевал на жеребьевке ЧМ-2026 под одну из своих любимых песен

© AP Photo / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп танцует на жеребьевке ЧМ-2026 под исполнение группой Village People песни Y.M.C.A. 5 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп танцует на жеребьевке ЧМ-2026 под исполнение группой Village People песни Y.M.C.A. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп танцует на жеребьевке ЧМ-2026 под исполнение группой Village People песни Y.M.C.A. 5 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу станцевал под живое исполнение группой Village People их популярной песни Y.M.C.A., которая является одним из любимых произведений американского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
В конце церемонии жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года ФИФА на сцену центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне вышли участники музыкального коллектива в костюмах индейца, полицейского, ковбоя, строителя и солдата. Группа Village People начала петь песню Y.M.C.A., вызвав овации гостей.
Трамп с трибуны приветствовал музыкантов и начал танцевать под их музыку, которую включают фонограммой на официальных мероприятиях с участием главы государства.
Находившиеся рядом с Трампом премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, а также первая леди США Меланья остались сидеть на своих местах, не присоединившись к танцу главы Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трампа объявили первым лауреатом премии мира ФИФА
Вчера, 20:39
 
