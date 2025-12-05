Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал получение Трампом первой премии мира ФИФА - РИА Новости, 05.12.2025
21:56 05.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал получение Трампом первой премии мира ФИФА
Глава РФПИ прокомментировал получение Трампом первой премии мира ФИФА - РИА Новости, 05.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал получение Трампом первой премии мира ФИФА
Россия и многие другие страны ценят и признают миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа, прокомментировал получение главой Белого дома... РИА Новости, 05.12.2025
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
международная федерация футбола (фифа)
российский фонд прямых инвестиций
россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, международная федерация футбола (фифа), российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ прокомментировал получение Трампом первой премии мира ФИФА

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал получение Трампом первой премии мира ФИФА

© Getty Images / Scott Taetsch - FIFAДональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026
Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch - FIFA
Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и многие другие страны ценят и признают миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа, прокомментировал получение главой Белого дома премии мира ФИФА глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее в пятницу обладателем этой премии президента США объявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
"Президент Трамп получает первую премию мира ФИФА. Россия и многие другие страны ценят и признают его миротворческие усилия", - написал Дмитриев в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей
Вчера, 20:53
 
РоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский фонд прямых инвестиций
 
 
