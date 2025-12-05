https://ria.ru/20251205/tramp-2060208209.html
Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине
05.12.2025
Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть на подходе.
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть на подходе.
заявлял, что Соединенные Штаты очень напряженно работают над завершением украинского конфликта.
"Я урегулировал восемь войн, и девятая на подходе", - сказал Трамп журналистам на церемонии жеребьёвки ЧМ-2026 в Центре Кеннеди.
Во вторник президент РФ Владимир Путин
принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа
и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners, Джареда Кушнера
. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
. В четверг российский лидер сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Также Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что у американского лидера свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. При этом президент РФ выразил уверенность в том, что в Трамп искренне желает минимизировать потери в ходе конфликта.