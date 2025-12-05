Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине

"Я урегулировал восемь войн, и девятая на подходе", - сказал Трамп журналистам на церемонии жеребьёвки ЧМ-2026 в Центре Кеннеди.

Также Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что у американского лидера свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. При этом президент РФ выразил уверенность в том, что в Трамп искренне желает минимизировать потери в ходе конфликта.