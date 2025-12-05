Трамп заявил, что демократы уничтожат Верховный суд США, придя к власти

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в планах изменить правила сената, чтобы расширить состав Верховного суда и назначить туда дополнительных судей, обеспечив себе контроль над высшей судебной инстанцией страны.

По словам Трампа , демократы намерены отменить правило филибастера - механизм, который требует 60 голосов в сенате для принятия спорных решений. Это, как считает президент, позволит им увеличить число судей Верховного суда до "примерно 21" и тем самым "уничтожить" нынешнюю систему сдержек и противовесов.

"Главный политический курс демократов - это полное уничтожение нашего великого Верховного суда. Они сделают это в первый же день своего пребывания у власти, путем простого прекращения филибастера в случает своей победы на предстоящих выборах", - написал президент в своей соцсети Truth Social.