Трамп заявил, что демократы уничтожат Верховный суд США, придя к власти
Трамп заявил, что демократы уничтожат Верховный суд США, придя к власти - РИА Новости, 05.12.2025
Трамп заявил, что демократы уничтожат Верховный суд США, придя к власти
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в планах изменить правила сената, чтобы расширить состав Верховного суда и назначить туда дополнительных судей,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:33:00+03:00
2025-12-05T18:33:00+03:00
2025-12-05T18:33:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
сша
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил, что демократы уничтожат Верховный суд США, придя к власти
Трамп: демократы уничтожат Верховный суд США, если придут к власти
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в планах изменить правила сената, чтобы расширить состав Верховного суда и назначить туда дополнительных судей, обеспечив себе контроль над высшей судебной инстанцией страны.
По словам Трампа
, демократы намерены отменить правило филибастера - механизм, который требует 60 голосов в сенате для принятия спорных решений. Это, как считает президент, позволит им увеличить число судей Верховного суда до "примерно 21" и тем самым "уничтожить" нынешнюю систему сдержек и противовесов.
"Главный политический курс демократов - это полное уничтожение нашего великого Верховного суда. Они сделают это в первый же день своего пребывания у власти, путем простого прекращения филибастера в случает своей победы на предстоящих выборах", - написал президент в своей соцсети Truth Social.
Он также пообещал, что Республиканская партия не допустит "этой или любой другой их (демократов - ред.) катастрофической политики."