Рейтинг@Mail.ru
США планируют улучшить отношения с Индией в сфере безопасности - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 05.12.2025 (обновлено: 12:42 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/tramp-2060036925.html
США планируют улучшить отношения с Индией в сфере безопасности
США планируют улучшить отношения с Индией в сфере безопасности - РИА Новости, 05.12.2025
США планируют улучшить отношения с Индией в сфере безопасности
США намерены улучшить отношения с Индией, чтобы сподвигнуть ее внести вклад в безопасность в регионе, в том числе через четырехстороннее сотрудничество в QUAD,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:33:00+03:00
2025-12-05T12:42:00+03:00
в мире
сша
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20250830/tramp-2038564582.html
сша
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия
В мире, США, Индия
США планируют улучшить отношения с Индией в сфере безопасности

США планируют улучшить отношения с Индией через сотрудничество с QUAD

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США намерены улучшить отношения с Индией, чтобы сподвигнуть ее внести вклад в безопасность в регионе, в том числе через четырехстороннее сотрудничество в QUAD, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Мы должны продолжать улучшать торговые и другие отношения с Индией, чтобы побудить Нью-Дели внести свой вклад в безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через продолжение четырёхстороннего сотрудничества с Австралией, Японией и Соединёнными Штатами (QUAD)", - сказано в документе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Трамп отказался от визита в Индию на саммит QUAD, пишут СМИ
30 августа, 19:20
 
В миреСШАИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала