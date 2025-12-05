Рейтинг@Mail.ru
Трамп в пятницу заслушает доклад разведки - РИА Новости, 05.12.2025
07:02 05.12.2025
Трамп в пятницу заслушает доклад разведки
Трамп в пятницу заслушает доклад разведки
Президент США Дональд Трамп в пятницу заслушает доклад американской разведки, а также посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года, следует из... РИА Новости, 05.12.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джон кеннеди (политик), меланья трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Меланья Трамп
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заслушает доклад американской разведки, а также посетит жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года, следует из распространенного Белым домом расписания.
В 10 утра по местному времени (18.00 мск) Трамп заслушает доклад разведки в Овальном кабинете.
В 11.40 (19.40 мск) американский лидер примет участие в жеребьевке, которая пройдет в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
В 15.00 (23.00 мск) Трамп подпишет исполнительные указы, а в 20.00 (4.00 мск субботы) он и первая леди США Меланья Трамп посетят концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли.
