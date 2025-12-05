Рейтинг@Mail.ru
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса
02:58 05.12.2025 (обновлено: 12:09 05.12.2025)
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 05.12.2025
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
украина
сша
россия
2025
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса

Трамп заявил, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован.
"Восемь уже (урегулированы - ред.), есть еще одна. Это Россия и Украина, если возможно. И я думаю, что в итоге мы этого (урегулирования - ред.) добьемся", - сказал он в ходе церемонии зажжения рождественской елки.
