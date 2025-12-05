https://ria.ru/20251205/tramp-2059931926.html
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован. РИА Новости, 05.12.2025
Трамп верит в урегулирование украинского кризиса
Трамп заявил, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован