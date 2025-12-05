https://ria.ru/20251205/tramp-2059931577.html
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона - РИА Новости, 05.12.2025
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья зажгли в парке на южной стороне Белого дома огни на праздничной ели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:54:00+03:00
2025-12-05T02:54:00+03:00
2025-12-05T12:03:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060009761_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_c56f0975a6e36a463bc9563439910553.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2057264865.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060009761_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a91446c5afc90cf30ab641e19a87cd2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, меланья трамп
В мире, Дональд Трамп, США, Меланья Трамп
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона
Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели в Белом доме
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья зажгли в парке на южной стороне Белого дома огни на праздничной ели, передает корреспондент РИА Новости.
Дерево привезли из Вирджинии. Право передать его получила ферма, выигравшая национальный конкурс.
Гостей мероприятия до появления Трампов
развлекали звезды эстрады.
Церемония проводится больше 100 лет, первым огни на рождественской ели зажигал Калвин Кулидж в 1923 году.