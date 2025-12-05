Рейтинг@Mail.ru
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона
02:54 05.12.2025 (обновлено: 12:03 05.12.2025)
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона - РИА Новости, 05.12.2025
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья зажгли в парке на южной стороне Белого дома огни на праздничной ели, передает корреспондент РИА Новости.
в мире
дональд трамп
сша
меланья трамп
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, дональд трамп, сша, меланья трамп
В мире, Дональд Трамп, США, Меланья Трамп
Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона

Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели в Белом доме

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья зажгли огни на праздничной ели в парке на южной стороне Белого дома. 4 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья зажгли огни на праздничной ели в парке на южной стороне Белого дома. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья зажгли огни на праздничной ели в парке на южной стороне Белого дома. 4 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья зажгли в парке на южной стороне Белого дома огни на праздничной ели, передает корреспондент РИА Новости.
Дерево привезли из Вирджинии. Право передать его получила ферма, выигравшая национальный конкурс.
Гостей мероприятия до появления Трампов развлекали звезды эстрады.
Церемония проводится больше 100 лет, первым огни на рождественской ели зажигал Калвин Кулидж в 1923 году.
