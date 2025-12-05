https://ria.ru/20251205/tramp-2059931447.html
США должны остановить конфликт на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень напряженно работают над завершением конфликта на Украине. РИА Новости, 05.12.2025
США должны остановить конфликт на Украине, заявил Трамп
Трамп: США напряженно работают над завершением конфликта на Украине