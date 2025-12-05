Рейтинг@Mail.ru
Трамп до Рождества представит новую структуру управления Газой, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
01:23 05.12.2025 (обновлено: 01:36 05.12.2025)
Трамп до Рождества представит новую структуру управления Газой, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует объявить до Рождества о переходе мирного процесса в Газе ко второй фазе и представить новую структуру управления анклавом, РИА Новости, 05.12.2025
Трамп до Рождества представит новую структуру управления Газой, пишут СМИ

Axios: Трамп планирует до Рождества объявить вторую фазу мирного процесса в Газе

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует объявить до Рождества о переходе мирного процесса в Газе ко второй фазе и представить новую структуру управления анклавом, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, во главе структуры управления будет находиться возглавляемый Трампом Совет мира, в который войдут около десяти арабских и западных лидеров. Ниже будет международный исполнительный совет, в который войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.
Под руководством исполнительного совета будет работать технократическое правительство из 12-15 палестинцев.
По информации Axios, США находятся на финальной стадии достижения консенсуса с Израилем, властями Палестинской автономии и странами региона относительно состава технократического правительства.
