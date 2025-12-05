https://ria.ru/20251205/tramp-2059925593.html
Трамп до Рождества представит новую структуру управления Газой, пишут СМИ
Трамп до Рождества представит новую структуру управления Газой, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2025
Трамп до Рождества представит новую структуру управления Газой, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует объявить до Рождества о переходе мирного процесса в Газе ко второй фазе и представить новую структуру управления анклавом, РИА Новости, 05.12.2025
Трамп до Рождества представит новую структуру управления Газой, пишут СМИ
Axios: Трамп планирует до Рождества объявить вторую фазу мирного процесса в Газе