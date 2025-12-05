Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия предпринимают меры для заключения соглашения о ЗСТ - РИА Новости, 05.12.2025
13:41 05.12.2025
Россия и Индия предпринимают меры для заключения соглашения о ЗСТ
Россия и Индия предпринимают меры для заключения соглашения о ЗСТ - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия предпринимают меры для заключения соглашения о ЗСТ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва и Дели предпринимают меры, чтобы заключить... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
москва
нарендра моди
владимир путин
евразийский экономический союз
визит путина в индию — 2025
индия
россия
москва
в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, владимир путин, евразийский экономический союз, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Визит Путина в Индию — 2025
Россия и Индия предпринимают меры для заключения соглашения о ЗСТ

Москва и Дели предпринимают меры для соглашения о ЗСТ ЕАЭС-Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва и Дели предпринимают меры, чтобы заключить соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.
"Обе стороны предпринимают меры чтобы заключить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и нашей страной", - сказал Моди.
Российский лидер в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В четверг вечером Путин и Моди провели неформальную встречу. В пятницу утром на площади перед Президентским дворцом состоялась приветственная церемония, затем лидеры приступили к официальным переговорам в Хайдарабадском дворце. В пятницу Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Россия и Индия намерены расширять двустороннюю торговлю
13:16
 
В миреИндияРоссияМоскваНарендра МодиВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВизит Путина в Индию — 2025
 
 
