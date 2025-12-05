Ревнивый кировчанин зарубил соперника топором

"В результате оперативно-розыскных мероприятий следователям регионального ведомства во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить и задержать причастного к совершению преступления. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель деревни Кокорево Лебяжского района", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 1 декабря мужчина, находясь в квартире потерпевшего, приревновав к нему свою супругу, нанес потерпевшему множественные удары топором и ножом в область шеи. От полученных травм тот скончался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а также предпринял попытки к уничтожению орудия и следов преступления.