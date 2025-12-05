Ревнивый кировчанин зарубил соперника топором

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Житель Кировской области задержан по обвинению в убийстве знакомого топором, которого он приревновал к супруге, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий следователям регионального ведомства во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить и задержать причастного к совершению преступления. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель деревни Кокорево Лебяжского района", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 1 декабря мужчина, находясь в квартире потерпевшего, приревновав к нему свою супругу, нанес потерпевшему множественные удары топором и ножом в область шеи. От полученных травм тот скончался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а также предпринял попытки к уничтожению орудия и следов преступления.
"Фигурант задержан следователем СК России, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.