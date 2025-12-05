Рейтинг@Mail.ru
Ревнивый кировчанин зарубил соперника топором - РИА Новости, 05.12.2025
17:35 05.12.2025
Ревнивый кировчанин зарубил соперника топором
Ревнивый кировчанин зарубил соперника топором
происшествия, россия, кировская область, советск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировская область, Советск, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Житель Кировской области задержан по обвинению в убийстве знакомого топором, которого он приревновал к супруге, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Вечером 4 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Энергетиков города Советска тела 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).
"В результате оперативно-розыскных мероприятий следователям регионального ведомства во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить и задержать причастного к совершению преступления. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель деревни Кокорево Лебяжского района", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 1 декабря мужчина, находясь в квартире потерпевшего, приревновав к нему свою супругу, нанес потерпевшему множественные удары топором и ножом в область шеи. От полученных травм тот скончался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а также предпринял попытки к уничтожению орудия и следов преступления.
"Фигурант задержан следователем СК России, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
