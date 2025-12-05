В Индию доставили российское топливо для третьего блока АЭС "Куданкулам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Самолет с партией топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" вчера, 4 декабря, прибыл в Индию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев журналистам в пятницу.
"Буквально вчера прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока номер три. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничества. Самый крупный топливный контракт между Россией и Индией", - сказал Лихачев.
АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.