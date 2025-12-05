Рейтинг@Mail.ru
В Индию доставили российское топливо для третьего блока АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 05.12.2025 (обновлено: 10:58 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/toplivo-2059982189.html
В Индию доставили российское топливо для третьего блока АЭС "Куданкулам"
В Индию доставили российское топливо для третьего блока АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 05.12.2025
В Индию доставили российское топливо для третьего блока АЭС "Куданкулам"
Самолет с партией топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" вчера, 4 декабря, прибыл в Индию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев журналистам в пятницу. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:34:00+03:00
2025-12-05T10:58:00+03:00
индия
россия
тамилнад
алексей лихачев
куданкулам
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
ввэр-1000
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_0:93:2400:1443_1920x0_80_0_0_b09984858b5c8f7f2add9b5fef0fd8fd.jpg
индия
россия
тамилнад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847792450_176:0:2224:1536_1920x0_80_0_0_74922ba4944c24998639fbd46594f345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, тамилнад, алексей лихачев, куданкулам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, ввэр-1000, в мире, новости - ядерные технологии
Индия, Россия, Тамилнад, Алексей Лихачев, Куданкулам, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт, ВВЭР-1000, В мире, Новости - Ядерные технологии
В Индию доставили российское топливо для третьего блока АЭС "Куданкулам"

Лихачев: борт с топливом для блока №3 АЭС "Куданкулам" прибыл в Индию 4 декабря

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Самолет с партией топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" вчера, 4 декабря, прибыл в Индию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев журналистам в пятницу.
"Буквально вчера прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока номер три. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничества. Самый крупный топливный контракт между Россией и Индией", - сказал Лихачев.
АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
 
ИндияРоссияТамилнадАлексей ЛихачевКуданкуламГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомстройэкспортВВЭР-1000В миреНовости - Ядерные технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала