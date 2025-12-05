https://ria.ru/20251205/tkachenko-2059936987.html
Артем Ткаченко рассказал, почему хочет поработать в Голливуде
Российский актер Артем Ткаченко рассказал в интервью РИА Новости, что хотел бы поработать в американском кино, только чтобы узнать технические тонкости... РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский актер Артем Ткаченко рассказал в интервью РИА Новости, что хотел бы поработать в американском кино, только чтобы узнать технические тонкости съемочного процесса в Голливуде.
"Да, я хотел бы сняться в американском кино, но исключительно из интереса к технической стороне съемочного процесса. Чтобы узнать, благодаря чему там все быстро и четко. У нас иногда диву даешься, потому что съемки могут встать из-за сущего пустяка. В этом плане, конечно, хочется больше профессионализма", - отметил актер.
При этом Ткаченко подчеркнул, что своей востребованностью в российской киноиндустрии он доволен.
"Из интервью в интервью я как раз говорю, что у меня достаточно работы в нашем кинематографе, и меня такая востребованность полностью устраивает", - пояснил артист.
Артем Ткаченко известен по ролям в сериалах "Вампиры средней полосы", "Союз Спасения", "Красная королева", "Чужая кровь". Он сыграл в фильмах "Командир", "Южные ночи", "Бендер: последняя афера" и других проектах.