В Башкирии задержали членов ячейки международных террористов
В Башкирии задержали членов ячейки международных террористов - РИА Новости, 05.12.2025
В Башкирии задержали членов ячейки международных террористов
Восемь членов законспирированной ячейки международных террористов, распространявшие идею создания всемирного халифата, задержаны в Башкирии, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.12.2025
В Башкирии задержали членов ячейки международных террористов
ФСБ задержала в Башкирии членов распространявшей идею всемирного халифата ячейки
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Восемь членов законспирированной ячейки международных террористов, распространявшие идею создания всемирного халифата, задержаны в Башкирии, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Башкортостан
пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России
международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из восьми граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Установлено, что на территории региона функционеры террористической структуры распространяли в среде мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.
По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов МТО, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.