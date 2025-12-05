В Башкирии задержали членов ячейки международных террористов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Восемь членов законспирированной ячейки международных террористов, распространявшие идею создания всемирного халифата, задержаны в Башкирии, сообщает ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Башкортостан пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из восьми граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Установлено, что на территории региона функционеры террористической структуры распространяли в среде мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов МТО, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.