В Башкирии задержали членов ячейки международных террористов
09:47 05.12.2025 (обновлено: 11:25 05.12.2025)
В Башкирии задержали членов ячейки международных террористов
Восемь членов законспирированной ячейки международных террористов, распространявшие идею создания всемирного халифата, задержаны в Башкирии, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.12.2025
происшествия
россия
республика башкортостан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
2025
Задержание членов ячейки международных террористов в Башкирии
ФСБ задержала в Башкирии ячейку международных террористов, распространявших идею создания всемирного халифата. Восемь задержанных человек распространяли среди мусульман идеологию запрещенной в России террористической организации и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды других людей.
происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Восемь членов законспирированной ячейки международных террористов, распространявшие идею создания всемирного халифата, задержаны в Башкирии, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Башкортостан пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО), состоявшей из восьми граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Установлено, что на территории региона функционеры террористической структуры распространяли в среде мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.
По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов МТО, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
15 октября, 18:55
 
Происшествия Россия Республика Башкортостан Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
