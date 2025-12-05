Техас получил право на новую карту избирательных округов

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд США разрешил Техасу использовать новую карту избирательных округов, которая дает преимущество Республиканской партии на промежуточных выборах в 2026 году, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.