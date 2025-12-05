Рейтинг@Mail.ru
Техас получил право на новую карту избирательных округов - РИА Новости, 05.12.2025
02:38 05.12.2025 (обновлено: 03:06 05.12.2025)
Техас получил право на новую карту избирательных округов
Техас получил право на новую карту избирательных округов
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новая карта избирательных округов в Техасе даст преимущество республиканцам

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели голосуют на выборах в США
Избиратели голосуют на выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели голосуют на выборах в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд США разрешил Техасу использовать новую карту избирательных округов, которая дает преимущество Республиканской партии на промежуточных выборах в 2026 году, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
В августе сенат Техаса одобрил проект новой карты, который позднее был подписан губернатором Грегом Эбботтом. Демократы заявили, что будут оспаривать это решение в суде. В ноябре окружной суд запретил использование переработанной карты избирательных округов штата.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Грин опровергла сообщения об ее участии в выборах президента США
24 ноября, 00:35
"Заявление о приостановлении исполнения, поданное судье (Сэмюэлю - ред.) Алито и им переданное на рассмотрение суда, удовлетворено. Распоряжение окружного суда США по Западному округу Техаса от 18 ноября 2025 года по делу номер 3:21–cv–259 приостанавливается до своевременной подачи апелляции в этот суд", - говорится в решении верховного суда.
Ранее губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом 22 августа подписал проект перераспределения избирательных округов штата, что может дать преимущество демократам на грядущих промежуточных выборах. Республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу, однако верховный суд отклонил их иск.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку
Вчера, 05:54
 
