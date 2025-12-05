В Татарстане задержали женщину, оставившую в подъезде новорожденного внука

По информации МВД, задержанная призналась, что младенец - ее внук, рожденный дома 25-летней дочерью. Последняя, зная о беременности, не встала на учет в женскую консультацию, так как не хотела воспитывать третьего ребенка в связи с тяжелым материальным положением. Женщины совместно приняли решение оставить новорожденного в ближайшей больнице. Однако, по показаниям матери, в больнице было очень многолюдно, и она решила оставить ребенка в подъезде ближайшего от больницы дома.