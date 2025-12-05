В Татарстане задержали женщину, оставившую в подъезде новорожденного внука

КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Полицейские Альметьевска задержали женщину, оставившую в подъезде новорожденного внука, которого мать не захотела воспитывать из-за сложного материального положения, сообщает МВД по Татарстану.
Накануне прокуратура Татарстана сообщила, что житель Альметьевска нашел в подъезде одного из домов новорожденного ребенка. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится в детской городской больнице.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили адрес проживания и задержали 55-летнюю гражданку одной из стран Центральной Азии, которая оставила новорожденного в подъезде многоэтажки на улице Ленина", - говорится в сообщении.
По информации МВД, задержанная призналась, что младенец - ее внук, рожденный дома 25-летней дочерью. Последняя, зная о беременности, не встала на учет в женскую консультацию, так как не хотела воспитывать третьего ребенка в связи с тяжелым материальным положением. Женщины совместно приняли решение оставить новорожденного в ближайшей больнице. Однако, по показаниям матери, в больнице было очень многолюдно, и она решила оставить ребенка в подъезде ближайшего от больницы дома.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".