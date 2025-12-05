Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Танкер сел на мель у берегов болгарского города Ахтопол, экипаж из десяти человек находится в безопасности, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на администрацию Бургасской области.

По предварительным данным, на борту танкера нет нефти. Областная администрация подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью местных жителей нет, а также нет доказательств негативного воздействия танкера на окружающую среду, указывает телеканал.

"Танкер сел на мель у побережья Ахтопола... Экипаж из десяти человек находится в безопасности, оснащен всем необходимым защитным снаряжением и поддерживает постоянную связь", - сообщает телеканал.

По данным специализированного болгарского портала Maritime.bg, речь идет о танкере Kairos.

В минувшую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован во вторник в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое Управление мореходства.

Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили ранее РИА Новости российские дипломатические источники.

В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в прошлое воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова