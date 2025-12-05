Рейтинг@Mail.ru
Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/tanker-2060212517.html
Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии - РИА Новости, 05.12.2025
Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
Танкер сел на мель у берегов болгарского города Ахтопол, экипаж из десяти человек находится в безопасности, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на администрацию... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:33:00+03:00
2025-12-05T20:33:00+03:00
в мире
черное море
турция
киев
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059128578_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_b6f3a29c51e621f716f183401b344a14.jpg
https://ria.ru/20251203/kiev-2059595179.html
https://ria.ru/20251203/tanker-2059397713.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059373716.html
черное море
турция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059128578_200:0:1399:899_1920x0_80_0_0_7f231b45bf89a66fb799631c3b64b23e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, турция, киев, мария захарова
В мире, Черное море, Турция, Киев, Мария Захарова
Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии, экипаж в безопасности

© Фото : Министерство транспорта ТурцииТанкер Kairos после пожара в Черном море
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Танкер сел на мель у берегов болгарского города Ахтопол, экипаж из десяти человек находится в безопасности, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на администрацию Бургасской области.
По предварительным данным, на борту танкера нет нефти. Областная администрация подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью местных жителей нет, а также нет доказательств негативного воздействия танкера на окружающую среду, указывает телеканал.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сийярто призвал Киев прекратить атаки на танкеры
3 декабря, 18:43
"Танкер сел на мель у побережья Ахтопола... Экипаж из десяти человек находится в безопасности, оснащен всем необходимым защитным снаряжением и поддерживает постоянную связь", - сообщает телеканал.
По данным специализированного болгарского портала Maritime.bg, речь идет о танкере Kairos.
В минувшую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован во вторник в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое Управление мореходства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Дым от пожара на борту танкера Kairos - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Киеву помогли в ударах по танкерам в Черном море, считает экс-разведчик
3 декабря, 03:48
Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили ранее РИА Новости российские дипломатические источники.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в прошлое воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
2 декабря, 22:53
 
В миреЧерное мореТурцияКиевМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала