Митрополит Иларион рассказал, как крестил актера из Mortal Kombat

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Снявшийся в Mortal Kombat ("Смертельной битве") американский актёр японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, о смерти которого стало известно в пятницу, при крещении выбрал имя Пантелеимон, так как занимался целительством, а во время его крещения читались молитвы на английском и японском, рассказал РИА Новости крестивший актёра митрополит Иларион (Алфеев).

Кэри-Хироюки Тагава, известный по роли в фильмах "Последний император", "Смертельная битва" и "Мемуары гейши", умер на 76-м году жизни 4 декабря в калифорнийском городе Санта-Барбара. Причиной смерти называются осложнения после инсульта. Актёр крестился в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке 12 ноября 2015 года, таинство совершил митрополит Иларион.

"Имя Пантелеимон я дал ему по его просьбе. Он сказал, что до того, как стал актером, занимался целительством, имеет свою собственную дыхательную практику и очень вдохновляется примером великомученика Пантелеимона, который помогал людям справиться с болезнями и бедами. А физическое выздоровление невозможно без духовного выздоровления, которое, в свою очередь, невозможно вне Церкви", – рассказал митрополит РИА Новости.

Во время крещения, добавил он, звучали молитвы на английском и японском.

"Молитвы я читал по-английски, а ектении (просительные молитвы на богослужениях – ред.) произносил отец Николай (Оно) по-японски", – сказал митрополит.

Желание принять православие, как рассказал митрополит Иларион, возникло у актёра в ходе работы над фильмом, в котором он играл японского православного священника. Кэри Тагава поразила глубина русской души, к принятию православия он отнёсся со всей серьезностью, добавил митрополит.