Митрополит Иларион рассказал, как крестил актера из Mortal Kombat

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Снявшийся в Mortal Kombat ("Смертельной битве") американский актёр японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, о смерти которого стало известно в пятницу, при крещении выбрал имя Пантелеимон, так как занимался целительством, а во время его крещения читались молитвы на английском и японском, рассказал РИА Новости крестивший актёра митрополит Иларион (Алфеев).
Кэри-Хироюки Тагава, известный по роли в фильмах "Последний император", "Смертельная битва" и "Мемуары гейши", умер на 76-м году жизни 4 декабря в калифорнийском городе Санта-Барбара. Причиной смерти называются осложнения после инсульта. Актёр крестился в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке 12 ноября 2015 года, таинство совершил митрополит Иларион.
"Имя Пантелеимон я дал ему по его просьбе. Он сказал, что до того, как стал актером, занимался целительством, имеет свою собственную дыхательную практику и очень вдохновляется примером великомученика Пантелеимона, который помогал людям справиться с болезнями и бедами. А физическое выздоровление невозможно без духовного выздоровления, которое, в свою очередь, невозможно вне Церкви", – рассказал митрополит РИА Новости.
Во время крещения, добавил он, звучали молитвы на английском и японском.
"Молитвы я читал по-английски, а ектении (просительные молитвы на богослужениях – ред.) произносил отец Николай (Оно) по-японски", – сказал митрополит.
Желание принять православие, как рассказал митрополит Иларион, возникло у актёра в ходе работы над фильмом, в котором он играл японского православного священника. Кэри Тагава поразила глубина русской души, к принятию православия он отнёсся со всей серьезностью, добавил митрополит.
"Когда я узнал о его желании принять крещение, я поручил иеродиакону Николаю (Оно) – японцу, который учился в Общецерковной аспирантуре и служил в храме на Ордынке, побеседовать с ним на японском языке, чтобы объяснить ему основы православной веры. Отец Николай с ним поговорил и доложил мне, что он лучше говорит по-английски, чем по-японски, так как почти всю жизнь прожил в Америке. Тогда я встретился с ним и из разговора понял, что отношение его к религии очень серьезное, желание его принять православие является глубоким и "выстраданным", он искренне желает жить с Богом", – рассказал архиерей.