Митрополит Иларион рассказал, как крестил актера из Mortal Kombat
Религия
 
18:53 05.12.2025
Митрополит Иларион рассказал, как крестил актера из Mortal Kombat
Митрополит Иларион рассказал, как крестил актера из Mortal Kombat
Митрополит Иларион рассказал, как крестил актера из Mortal Kombat

Митрополит Иларион рассказал, как крестил актера из Mortal Kombat Кэри Тагаву

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Снявшийся в Mortal Kombat ("Смертельной битве") американский актёр японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, о смерти которого стало известно в пятницу, при крещении выбрал имя Пантелеимон, так как занимался целительством, а во время его крещения читались молитвы на английском и японском, рассказал РИА Новости крестивший актёра митрополит Иларион (Алфеев).
Кэри-Хироюки Тагава, известный по роли в фильмах "Последний император", "Смертельная битва" и "Мемуары гейши", умер на 76-м году жизни 4 декабря в калифорнийском городе Санта-Барбара. Причиной смерти называются осложнения после инсульта. Актёр крестился в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке 12 ноября 2015 года, таинство совершил митрополит Иларион.
"Имя Пантелеимон я дал ему по его просьбе. Он сказал, что до того, как стал актером, занимался целительством, имеет свою собственную дыхательную практику и очень вдохновляется примером великомученика Пантелеимона, который помогал людям справиться с болезнями и бедами. А физическое выздоровление невозможно без духовного выздоровления, которое, в свою очередь, невозможно вне Церкви", – рассказал митрополит РИА Новости.
Во время крещения, добавил он, звучали молитвы на английском и японском.
"Молитвы я читал по-английски, а ектении (просительные молитвы на богослужениях – ред.) произносил отец Николай (Оно) по-японски", – сказал митрополит.
Желание принять православие, как рассказал митрополит Иларион, возникло у актёра в ходе работы над фильмом, в котором он играл японского православного священника. Кэри Тагава поразила глубина русской души, к принятию православия он отнёсся со всей серьезностью, добавил митрополит.
"Когда я узнал о его желании принять крещение, я поручил иеродиакону Николаю (Оно) – японцу, который учился в Общецерковной аспирантуре и служил в храме на Ордынке, побеседовать с ним на японском языке, чтобы объяснить ему основы православной веры. Отец Николай с ним поговорил и доложил мне, что он лучше говорит по-английски, чем по-японски, так как почти всю жизнь прожил в Америке. Тогда я встретился с ним и из разговора понял, что отношение его к религии очень серьезное, желание его принять православие является глубоким и "выстраданным", он искренне желает жить с Богом", – рассказал архиерей.
 
