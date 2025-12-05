Рейтинг@Mail.ru
В Сызрани из-за атаки БПЛА прозвучали сирены
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
В Сызрани из-за атаки БПЛА прозвучали сирены
В Сызрани из-за атаки БПЛА прозвучали сирены - РИА Новости, 05.12.2025
В Сызрани из-за атаки БПЛА прозвучали сирены
Сирены звучат в Сызрани в Самарской области из-за атаки БПЛА, оперативные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности, сообщил мэр города... РИА Новости, 05.12.2025
В Сызрани из-за атаки БПЛА прозвучали сирены

Мыр Сызрани Володченков предупредил жителей об атаке беспилотников

САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Сирены звучат в Сызрани в Самарской области из-за атаки БПЛА, оперативные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности, сообщил мэр города Сергей Володченков в своем Telegram-канале.
"В связи с атакой БПЛА в городе звучат сирены. Работают системы оповещения. Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности", - написал глава города.
Володченков призвал жителей не покидать дома без необходимости и не приближаться к возможным местам падения беспилотников. При их обнаружении необходимо сообщить по телефону 112, добавил глава Сызрани.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
