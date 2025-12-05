https://ria.ru/20251205/syzran-2059950691.html
В Сызрани из-за атаки БПЛА прозвучали сирены
В Сызрани из-за атаки БПЛА прозвучали сирены
Сирены звучат в Сызрани в Самарской области из-за атаки БПЛА, оперативные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности, сообщил мэр города... РИА Новости, 05.12.2025
Мыр Сызрани Володченков предупредил жителей об атаке беспилотников