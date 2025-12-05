https://ria.ru/20251205/svo-2060100579.html
Песков ответил, что будет, если Киев отвергнет требования Москвы
Песков ответил, что будет, если Киев отвергнет требования Москвы - РИА Новости, 05.12.2025
Песков ответил, что будет, если Киев отвергнет требования Москвы
Специальная военная операция будет продолжена в случае, если Киев отвергнет требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:15:00+03:00
2025-12-05T15:15:00+03:00
2025-12-05T15:22:00+03:00
киев
москва
мирный план сша по украине
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_1522ed7254f021983b6e3dda6bf6972b.jpg
https://ria.ru/20251205/peskov-2060101454.html
киев
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ace5f50a4f51bcf6a00981d6a54093ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, москва, мирный план сша по украине, в мире, россия, дмитрий песков
Киев, Москва, Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил, что будет, если Киев отвергнет требования Москвы
Песков заявил о продолжении СВО при отказе Киева от условий Москвы