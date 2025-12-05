Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Безымянное в ДНР - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 05.12.2025 (обновлено: 13:42 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/svo-2060039404.html
Российские войска освободили Безымянное в ДНР
Российские войска освободили Безымянное в ДНР - РИА Новости, 05.12.2025
Российские войска освободили Безымянное в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Безымянное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:40:00+03:00
2025-12-05T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_c7c3233395a008761f499afb9971baf9.jpg
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059941565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bf3153a8d166652c3fab6361c1596c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Безымянное в ДНР

Бойцы "Юга" освободили село Безымянное в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Безымянное в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"В результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное", — говорится в сводке.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Безымянное в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Безымянное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Безымянное в ДНР

Это второе село, взятое группировкой за неделю. Первого декабря военное ведомство отчиталось об освобождении Клинового.

С 29 ноября по 5 декабря бойцы "Юга" нанесли поражение четырем механизированным, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам теробороны.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир
05:40
Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили:
  • более тысячи солдат;
  • боевые бронемашины, из них восемь западного производства;
  • 68 автомобилей;
  • 12 орудий полевой артиллерии;
  • восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Уничтожены также 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала