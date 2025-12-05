Российские войска освободили Безымянное в ДНР

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Безымянное в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Безымянное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Безымянное в ДНР
Это второе село, взятое группировкой за неделю. Первого декабря военное ведомство отчиталось об освобождении Клинового.
С 29 ноября по 5 декабря бойцы "Юга" нанесли поражение четырем механизированным, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам теробороны.
Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили:
- более тысячи солдат;
- боевые бронемашины, из них восемь западного производства;
- 68 автомобилей;
- 12 орудий полевой артиллерии;
- восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Уничтожены также 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18