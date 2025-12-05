"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Доставить гуманитарную помощь, эвакуировать гражданских или помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни — будни сотен тысяч волонтеров. Пятого декабря в России отмечают День добровольца. Об их нелегком труде — в материале РИА Новости.

Сердце волонтера

"С самого детства отец приучал нас к труду, брал с собой на рыбалку и охоту, — рассказывает 21-летний волонтер Данил Ешин из Воронежской области. — И как-то подспудно привил любовь к Родине — без громких слов и лозунгов про патриотизм".

В свободное от работы время он участвует в гуманитарных миссиях, ездит по соседним регионам. География довольно широкая: Брянская, Курская, Белгородская области.

"Вся семья при деле, — говорит волонтер. — Например, в Локнинском содружестве и других районах Псковской области, где живет моя бабушка, неравнодушные люди плетут маскировочные сети, а она отвозит их бойцам. В общем, собираем с миру по нитке".

Уже больше года Данил продолжает дело отца — волонтера и потомственного военного Сергея Ешина с позывным Мельник. Еще в 90-х Сергей служил в Псковской дивизии ВДВ. Участвовал во второй чеченской кампании, воевал в Югославии.

На гражданке строил мельницы, затем стал советником губернатора Курской области по вопросам туризма. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени и Георгиевским крестом II степени.

С весны 2022-го Мельник возил гуманитарную помощь бывшим сослуживцам. "Уезжая от них, каждый раз чувствовал себя очень скверно, — рассказывал он сам в августе 2024-го. — В итоге не выдержал и вскоре вернулся — уже в качестве бойца, хотя из-за пятерых детей у меня была бронь от мобилизации".

В 2023-м, после окончания контракта, за время которого получил тяжелейшее ранение и перенес три операции, Мельник продолжил помогать фронту. Начиная с августа прошлого года в течение нескольких месяцев вместе с другими добровольцами эвакуировал из курского приграничья тысячи беженцев.

К сожалению, сердце не выдержало нагрузки — в январе Ешин скончался, совсем немного не дожив до 45-летия.

Бок о бок

Тогда курянам помогали люди со всей страны. В первые дни вторжения ВСУ в приграничье отправился Иса Салимсултанов. Родился в Дагестане, но уже 13 лет живет в Курске — он имам местной мусульманской общины.

В опасные рейды — эвакуировать людей — Иса ездил в паре с протоиереем Евгением Шестопаловым, настоятелем Свято-Троицкого храма в Судже.

"Заявки по розыску людей мы принимаем от их родных со всей России, — рассказывал Салимсултанов РИА Новости в марте этого года. — Кого-то удается найти живым, кого-то, к сожалению, погибшим. В любом случае забираем всех".

В декабре 2024-го, чтобы проще было передвигаться в зоне боевых действий, Иса подписал контракт со спецназом "Ахмат" и взял позывной Имам. И продолжил спасать мирных вместе с батюшкой Евгением.

Весной 2025-го им помогал суджанец Артем Белоборов, отставной военный. В августе 2024-го, после вторжения ВСУ, он успел вывезти жену и троих детей в Курск. А вернувшись за матерью, выехать уже не смог и восемь месяцев прожил в оккупации.

"Я неплохо знаю местность, потому и вызвался быть проводником для ребят, — рассказывал тогда житель Суджи. — Тем более на некоторых маршрутах взорваны мосты или заминированы пути подъезда. Надо знать, где можно относительно безопасно проехать".

Втроем за несколько месяцев волонтеры вывезли из Курского приграничья несколько тысяч человек.

Стремление помогать

К сожалению, иногда гуманитарные выезды заканчиваются трагично. Так, в августе 2024-го в Глушковском районе Курской области во время эвакуации мирных погибли волонтеры 21-летний Николай Ковалев и 22-летний Давид Соколов — ВСУ целенаправленно обстреляли автомобиль из артиллерии.

"Мы часто используем лозунг "Своих не бросаем" и доказываем, что это правда: проехали тысячу километров из ДНР, — говорил Соколов буквально за деньги до гибели. — В один из первых дней пришлось даже полежать на земле. Мы берем бабушку, сопровождаем до транспорта, сажаем и, к сожалению, слышим свист. То есть мы знаем, что нужно упасть. Мы падаем и помогаем старикам лечь так, чтобы это было для них безопасно".

Ковалева и Соколова похоронили в Донецке рядом — на Аллее Героев. Обоих посмертно наградили орденами Мужества.

Их работу продолжают другие волонтеры. Сейчас в зоне СВО несколько сотен тысяч добровольцев возят военным и гражданским помощь. Не оставляют без внимания и семьи участников спецоперации.

"Всех объединяет в данном случае общее стремление помогать людям", — отметил на днях президент Владимир Путин в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе".