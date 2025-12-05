Рейтинг@Mail.ru
"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.12.2025 (обновлено: 08:01 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/svo-2059861308.html
"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО
"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО - РИА Новости, 05.12.2025
"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО
Доставить гуманитарную помощь, эвакуировать гражданских или помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни — будни сотен тысяч волонтеров. Пятого декабря в России... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:00:00+03:00
2025-12-05T08:01:00+03:00
курская область
курск
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
день добровольца (волонтера) в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059962478_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_11e2dfa42ba3786aab69f0dd89ef59e6.jpg
курская область
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059962478_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a693a8c0f800053b88932094214ee31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, день добровольца (волонтера) в россии
Курская область, Курск, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, День добровольца (волонтера) в России

"Каждый выезд может стать последним". На что идут добровольцы в зоне СВО

© Фото : Михаил КевхиевМать Владимира благодарит Ису за помощь
Мать Владимира благодарит Ису за помощь - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Михаил Кевхиев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Доставить гуманитарную помощь, эвакуировать гражданских или помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни — будни сотен тысяч волонтеров. Пятого декабря в России отмечают День добровольца. Об их нелегком труде — в материале РИА Новости.

Сердце волонтера

"С самого детства отец приучал нас к труду, брал с собой на рыбалку и охоту, — рассказывает 21-летний волонтер Данил Ешин из Воронежской области. — И как-то подспудно привил любовь к Родине — без громких слов и лозунгов про патриотизм".
В свободное от работы время он участвует в гуманитарных миссиях, ездит по соседним регионам. География довольно широкая: Брянская, Курская, Белгородская области.
© Фото предоставлено Данилом ЕшинымДанил Ешин
Данил Ешин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото предоставлено Данилом Ешиным
Данил Ешин
"Вся семья при деле, — говорит волонтер. — Например, в Локнинском содружестве и других районах Псковской области, где живет моя бабушка, неравнодушные люди плетут маскировочные сети, а она отвозит их бойцам. В общем, собираем с миру по нитке".
Уже больше года Данил продолжает дело отца — волонтера и потомственного военного Сергея Ешина с позывным Мельник. Еще в 90-х Сергей служил в Псковской дивизии ВДВ. Участвовал во второй чеченской кампании, воевал в Югославии.
На гражданке строил мельницы, затем стал советником губернатора Курской области по вопросам туризма. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени и Георгиевским крестом II степени.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевМельник возле броневика, куда влетел дрон-камикадзе
Мельник возле броневика куда влетел дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виктор Званцев
Мельник возле броневика, куда влетел дрон-камикадзе
С весны 2022-го Мельник возил гуманитарную помощь бывшим сослуживцам. "Уезжая от них, каждый раз чувствовал себя очень скверно, — рассказывал он сам в августе 2024-го. — В итоге не выдержал и вскоре вернулся — уже в качестве бойца, хотя из-за пятерых детей у меня была бронь от мобилизации".
В 2023-м, после окончания контракта, за время которого получил тяжелейшее ранение и перенес три операции, Мельник продолжил помогать фронту. Начиная с августа прошлого года в течение нескольких месяцев вместе с другими добровольцами эвакуировал из курского приграничья тысячи беженцев.
К сожалению, сердце не выдержало нагрузки — в январе Ешин скончался, совсем немного не дожив до 45-летия.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевВладимир Куцев
Владимир Куцев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виктор Званцев
Владимир Куцев

Бок о бок

Тогда курянам помогали люди со всей страны. В первые дни вторжения ВСУ в приграничье отправился Иса Салимсултанов. Родился в Дагестане, но уже 13 лет живет в Курске — он имам местной мусульманской общины.
В опасные рейды — эвакуировать людей — Иса ездил в паре с протоиереем Евгением Шестопаловым, настоятелем Свято-Троицкого храма в Судже.
"Заявки по розыску людей мы принимаем от их родных со всей России, — рассказывал Салимсултанов РИА Новости в марте этого года. — Кого-то удается найти живым, кого-то, к сожалению, погибшим. В любом случае забираем всех".
© РИА Новости / Михаил КевхиевИмам Иса
Имам Иса - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Имам Иса
В декабре 2024-го, чтобы проще было передвигаться в зоне боевых действий, Иса подписал контракт со спецназом "Ахмат" и взял позывной Имам. И продолжил спасать мирных вместе с батюшкой Евгением.
Весной 2025-го им помогал суджанец Артем Белоборов, отставной военный. В августе 2024-го, после вторжения ВСУ, он успел вывезти жену и троих детей в Курск. А вернувшись за матерью, выехать уже не смог и восемь месяцев прожил в оккупации.
"Я неплохо знаю местность, потому и вызвался быть проводником для ребят, — рассказывал тогда житель Суджи. — Тем более на некоторых маршрутах взорваны мосты или заминированы пути подъезда. Надо знать, где можно относительно безопасно проехать".
Втроем за несколько месяцев волонтеры вывезли из Курского приграничья несколько тысяч человек.
© РИА Новости / Михаил КевхиевАртем и местная жительница
Артем и местная жительница - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Артем и местная жительница

Стремление помогать

К сожалению, иногда гуманитарные выезды заканчиваются трагично. Так, в августе 2024-го в Глушковском районе Курской области во время эвакуации мирных погибли волонтеры 21-летний Николай Ковалев и 22-летний Давид Соколов — ВСУ целенаправленно обстреляли автомобиль из артиллерии.
"Мы часто используем лозунг "Своих не бросаем" и доказываем, что это правда: проехали тысячу километров из ДНР, — говорил Соколов буквально за деньги до гибели. — В один из первых дней пришлось даже полежать на земле. Мы берем бабушку, сопровождаем до транспорта, сажаем и, к сожалению, слышим свист. То есть мы знаем, что нужно упасть. Мы падаем и помогаем старикам лечь так, чтобы это было для них безопасно".
© Фото : Общероссийский народный фронтДавид Соколов и Николай Ковалев
Давид Соколов и Николай Ковалёв - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Общероссийский народный фронт
Давид Соколов и Николай Ковалев
Ковалева и Соколова похоронили в Донецке рядом — на Аллее Героев. Обоих посмертно наградили орденами Мужества.
Их работу продолжают другие волонтеры. Сейчас в зоне СВО несколько сотен тысяч добровольцев возят военным и гражданским помощь. Не оставляют без внимания и семьи участников спецоперации.
"Всех объединяет в данном случае общее стремление помогать людям", — отметил на днях президент Владимир Путин в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе".
Такая работа, по его словам, вдохновляет не только россиян, но и жителей дружественных стран.
 
Курская областьКурскРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииДень добровольца (волонтера) в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала