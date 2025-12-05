Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об отмене гражданства по рождению
22:41 05.12.2025
Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об отмене гражданства по рождению
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об отмене гражданства по рождению

РИА Новости: Верховный суд США рассмотрит указ Трампа о гражданстве по рождению

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд США согласился рассмотреть конституционность указа президента США Дональда Трампа, который отменяет предоставление американского гражданства при рождении на территории страны, следует из судебного документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ходатайство о выдаче приказа об истребовании дела (из производства нижестоящего суда в вышестоящий суд - ред.) до вынесения решения удовлетворено", - говорится в документе Верховного суда.
Ранее администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву почвы.
До этого апелляционный суд США по девятому федеральному округу признал указ Трампа неконституционным.
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
18 октября, 18:22
 
