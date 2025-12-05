Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об отмене гражданства по рождению

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд США согласился рассмотреть конституционность указа президента США Дональда Трампа, который отменяет предоставление американского гражданства при рождении на территории страны, следует из судебного документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.