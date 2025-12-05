https://ria.ru/20251205/sud-2060228967.html
Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об отмене гражданства по рождению
Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об отмене гражданства по рождению
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд США согласился рассмотреть конституционность указа президента США Дональда Трампа, который отменяет предоставление американского гражданства при рождении на территории страны, следует из судебного документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ходатайство о выдаче приказа об истребовании дела (из производства нижестоящего суда в вышестоящий суд - ред.) до вынесения решения удовлетворено", - говорится в документе Верховного суда.
Ранее администрация Трампа
обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа американского лидера, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву почвы.
До этого апелляционный суд США
по девятому федеральному округу признал указ Трампа неконституционным.