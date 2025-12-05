Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sud-2060221985.html
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью - РИА Новости, 05.12.2025
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к исправительным работам Адониса Мироева, напавшего на судью по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T21:35:00+03:00
2025-12-05T21:35:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251201/sobaka-2059052193.html
https://ria.ru/20251201/rossija-2058928187.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью

На Урале суд приговорил Мироева к исправительным работам за избиение судьи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к исправительным работам Адониса Мироева, напавшего на судью по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за недовольства оценками своей дочери, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин рассказал РИА Новости, что 23 апреля на соревнованиях по фигурному катанию в Екатеринбурге отец одной из спортсменок избил судью Михаила Слободчикова из-за недовольства оценками своей дочери. Инцидент произошел на тренировке в выставочном комплексе "Экспо". Арбитр попал в больницу, но позже был выписан. Свердловские следователи по данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве, а Октябрьский районный суд Екатеринбурга 27 апреля арестовал фигуранта.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд приговорил москвича к исправительным работам за убийство собаки
1 декабря, 22:40
По версии следствия, 39-летний отец фигуристки выкрутил тренеру кисть, после чего ударил рукой по голове и ногой – в область локтя, уточняли журналистам в региональном управлении СК РФ, свою вину он признал частично.
Судя по карточке уголовного дела, вменяли Мироеву статью о хулиганстве с применением насилия, а судебное следствие длилось с 27 августа.
"Один год и шесть месяцев исправительных работ и 10% от заработной платы в доход государства. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в размере 100 тысяч рублей. С учетом того, что подсудимый в добровольном порядке возместил ущерб – 50 тысяч, исковые требования потерпевшего удовлетворены в размере 50 тысяч", – сказала собеседница агентства, комментируя вопрос о решении суда в отношении Адониса Мироева.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
1 декабря, 14:11
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала