В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью - РИА Новости, 05.12.2025
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к исправительным работам Адониса Мироева, напавшего на судью по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за...
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
свердловская область
россия
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью
На Урале суд приговорил Мироева к исправительным работам за избиение судьи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к исправительным работам Адониса Мироева, напавшего на судью по фигурному катанию Михаила Слободчикова из-за недовольства оценками своей дочери, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области
Владислав Уткин рассказал РИА Новости, что 23 апреля на соревнованиях по фигурному катанию в Екатеринбурге
отец одной из спортсменок избил судью Михаила Слободчикова из-за недовольства оценками своей дочери. Инцидент произошел на тренировке в выставочном комплексе "Экспо". Арбитр попал в больницу, но позже был выписан. Свердловские следователи по данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве, а Октябрьский районный суд Екатеринбурга 27 апреля арестовал фигуранта.
По версии следствия, 39-летний отец фигуристки выкрутил тренеру кисть, после чего ударил рукой по голове и ногой – в область локтя, уточняли журналистам в региональном управлении СК РФ
, свою вину он признал частично.
Судя по карточке уголовного дела, вменяли Мироеву статью о хулиганстве с применением насилия, а судебное следствие длилось с 27 августа.
"Один год и шесть месяцев исправительных работ и 10% от заработной платы в доход государства. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в размере 100 тысяч рублей. С учетом того, что подсудимый в добровольном порядке возместил ущерб – 50 тысяч, исковые требования потерпевшего удовлетворены в размере 50 тысяч", – сказала собеседница агентства, комментируя вопрос о решении суда в отношении Адониса Мироева.