Суд арестовал трех волонтеров "пыточного" рехаба в Подмосковье
Суд в Подмосковье арестовал трех волонтеров реабилитационного центра "СеРЦА" в деревне Малое Видное, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Суд в Подмосковье арестовал трех волонтеров реабилитационного центра "СеРЦА" в деревне Малое Видное, сообщает
прокуратура Московской области.
В пятницу, как передавал корреспондент РИА Новости, Видновский суд Московской области
арестовал до 3 февраля организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном
Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы.
Также следствие просило арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология". Волонтерам предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.
"Трем волонтерам реабилитационного центра суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.