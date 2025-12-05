Рейтинг@Mail.ru
21:16 05.12.2025
Суд арестовал трех волонтеров "пыточного" рехаба в Подмосковье
Суд арестовал трех волонтеров "пыточного" рехаба в Подмосковье
Суд в Подмосковье арестовал трех волонтеров реабилитационного центра "СеРЦА" в деревне Малое Видное, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T21:16:00+03:00
2025-12-05T21:16:00+03:00
Суд арестовал трех волонтеров "пыточного" рехаба в Подмосковье

Суд арестовал трех волонтеров "пыточного" рехаба в деревне Малое Видное

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал трех волонтеров реабилитационного центра "СеРЦА" в деревне Малое Видное, сообщает прокуратура Московской области.
В пятницу, как передавал корреспондент РИА Новости, Видновский суд Московской области арестовал до 3 февраля организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы.
Также следствие просило арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология". Волонтерам предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.
"Трем волонтерам реабилитационного центра суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Защита обжалует арест организатора рехаба в Подмосковье
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Видное
 
 
